Ocupação da hotelaria em Natal está entre 45 e 50% Esse percentual é a metade do comum para o período de alta estação.

A Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH/RN) está realizando pesquisa com os 100 hotéis afiliados para fazer um levantamento da ocupação. Em um resultado parcial, considerando cerca de 40 hotéis, a ocupação está entre 45 e 50% em Natal. Até o final da semana o resultado final deverá ser divulgado.



Em Pipa a situação é ainda pior, estando apenas 15% dos leitos ocupados. Em Mossoró a situação é melhor 60%, mas não é reflexo do turismo, mas de pessoas que trabalham para prestadoras de serviço da Petrobras.



Segundo o diretor da ABIH/RN, Murilo Felinto, o percentual de Natal é a metade da ocupação de tempos normais de alta estação. Ele atribui isso a queda no número de vôos internacionais, de 21 charters no mesmo período do ano passado para três. “Sendo que dois desses são conjugados, um com Salvador, outro com Fortaleza”, acrescenta.



As notícias das chuvas no estado na mídia nacional foi também um fator que contribuiu para a redução, junto com o surgimento de novos destinos nacionais e as oportunidades de viagens para o exterior.



A falta de publicidade é também um fator que teve peso nessa queda, mas o diretor da ABIH/RN evita encontrar culpados, mesmo diante do fato da Secretaria estadual de Turismo não ter feito a divulgação prometida para o período, já que o Estado deu preferências a outras secretarias. “Os outros estados divulgaram mais. Mas o momento é de unir esforços e não de encontrar culpados. Cada um, a iniciativa privada e o poder público não fez o suficiente”, destaca.



Para Murilo Felinto, o momento é de repensar e procurar um planejamento para evitar que a situação se mantenha nos próximos meses. “Temos que tentar reverter esse quadro que é ruim para toda a economia”, enfatiza.



A próxima semana deve ter um aumento na ocupação. Mas mesmo assim a ABIH não está otimista. “Devemos fechar o mês com 50% porque ainda tem outro problema grave este ano a antecipação do reinício das aulas”.