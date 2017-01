Uma noite com o Teatro Mágico

Juliana Lobo Fernando Anitelli traz segunda parte da trilogia circense que criou para o Teatro Mágico.

O Teatro Mágico vem a Natal pela segunda vez, agora para apresentar o “Segundo Ato”, álbum mais recente. A intenção de Fernando Anitelli é seguir uma trilogia. “No primeiro CD, nós celebramos a poesia, o colorido, o sonho... Nesse segundo, nós estamos mais imersos em um universo preto e branco, com mais críticas e provocações. É uma continuação. No primeiro, era o sonho; e, no segundo, é como realizar esses sonhos”, explica.Para ele, o objetivo dos álbuns é estar sempre em mudança. “Não queremos parar no tempo. Não existe uma fórmula. Se assim está bom, procuramos mudar para melhorar e sempre experimentando coisas novas”, afirma.O TM tem como ponto forte a internet e foi pela rede que o grupo fez sucesso e cresceu. A publicidade boca a boca é o principal trunfo e tem surtido efeito. Em shows sempre lotados, a trupe chegou a se apresentar até para 40 mil pessoas.A turnê pelo Nordeste tem lotado casas de espetáculos. “É incrível ver as casas lotadas, o público cantando as músicas. Até as que não tem no site, eles sabem”, surpreende-se. E vai mais além: “O nordestino é muito cultural. Em todas as manifestações artísticas você encontra um nordestino, e nós já fizemos grandes parcerias com eles. Cordel (do Fogo Encantado) gravou com a gente no primeiro CD e nesse segundo tem mais parcerias com nordestinos”, conclui.“O show é uma celebração. Parafraseando Clarisse Lispector: ‘É um circo, que convida as pessoas a brincarem, de pensar’”, afirma. E o público leva a sério, durante o espetáculo deste sábado (6) cantou, acompanhou com palmas, levantou as mãos e, a cada nova música, gritos e manifestações de carinho, retribuídas pelos artistas, que desceram do palco e interagiram com a platéia.Uma outra meta da trupe é o acesso livre à música. Por isso, todas as composições estão disponíveis na internet para serem baixadas no site www.oteatromagico.mus.br . “Nós sabemos que isso mexe com a economia, quebra o monopólio das gravadoras que vendem os CDs a preços absurdos e não repassam nada aos artistas”, explica.Fernando também é contra o pagamento de “jabá” às emissoras de rádio e TV, e também critica a programação. “Você nunca vai nos ver em um programa de tevê para pegar sabonete em uma banheira ou coisa parecida. Nós queremos aparecer na cena cultural, não sou contra a TV ou o rádio. Muito pelo contrário. Acho que são aparelhos fantásticos. O mau uso desses meios de comunicação é que não é bem vindo e vou continuar falando isso nos shows e colocar nosso público para pensar. Não queremos que eles saiam daqui e voltem para casa iguais. Eles têm que refletir sobre o que escutaram”, enfatiza.O fato é que o público parece entrar em transe quando Anitelli fala e, com um coro de bis, o show chegou ao fim. Mas o trabalho do TM não. Após o espetáculo os artistas ficaram à disposição para fotos e autógrafos e com um pouco mais de jeitinho e paciência é até possível conversar com cada um.