Idosos têm prioridade na tramitação de processos no TSE A Portaria que prevê o benefício está na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial da União.

Os idosos terão prioridade na tramitação de processos e de diligências judiciais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Portaria n.º 677, que prevê o benefício, está na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial da União.



De acordo com o texto, terão a prioridade pessoas a partir de 60 anos que requererem o benefício ao presidente do Tribunal ou ao relator do processo e comprovarem a idade.



Segundo a norma, “o pedido de tramitação preferencial será, de imediato, submetido à apreciação da autoridade competente”.