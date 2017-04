Operação Impacto: Sid Fonseca considera envolvimento do nome dele um equívoco

O vereador Sid Fonseca (PR) afirma que apesar de ainda não ter lido a denúncia do Ministério Público na Operação Impacto, já considera o envolvimento do nome dele um “equívoco.”“Primeiro preciso ler a denúncia e ver do que estou sendo acusado. Mas a princípio já acho um equívoco, pois não tenho nada a ver com isso”, disse.O vereador ficou bastante surpreso com a denúncia que foi feita ontem (23) pelo MP e divulgada na tarde desta quarta (24).A denúncia diz respeito à corrupção passiva de 13 vereadores e a corrupção ativa e lavagem de dinheiro por parte do empresário Ricardo Abreu, proprietário da imobiliária Abreu Imóveis e sua esposa, Cristiane Barreto Amaral Abreu.O empresário e também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) teria supostamente oferecido R$ 30 mil a cada vereador para a aprovação de emendas e derrubada de vetos na votação para o plano diretor de Natal, que foi realizada em meados de julho de 2007.