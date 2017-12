O Brasileiro da Série C Os resultados da quarta rodada da terceira fase; veja a classificação

A quarta rodada da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C foi realizada neste domingo (21) com oito jogos. Os times dos Nordeste seguem na luta, com destaque para o Confiança que bateu o Campinense, 1 a 0, e o ASA, que arrancou um empate fora de casa diante do Salgueiro.





Resultados da quarta rodada da terceira fase



Domingo

Ituiutaba-MG 1 x 0 Marcílio Dias-SC

Duque de Caxias-RJ 3 x 1 Mixto-MT

Paysandu-PA 3 x 1 Luverdense-MT

Salgueiro-PE 0 x 0 ASA-AL

Confiança-SE 1 x 0 Campinense-PB

Atlético-GO 2 x 0 Guaratinguetá-SP

Brasil-RS 1 x 1 Guarani-SP

Rio Branco-AC 4 x 0 Águia-PA





Classificação



Grupo 25

CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1 Rio Branco-AC 7 4 2 1 1 6 2 4 58,3

2 Paysandu-PA 7 4 2 1 1 7 5 2 58,3

3 Águia-PA 7 4 2 1 1 6 8 -2 58,3

4 Luverdense-MT 1 4 0 1 3 3 7 -4 8,3





Grupo 26

CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1 ASA-AL 8 4 2 2 0 7 2 5 66,7

2 Campinense-PB 6 4 2 0 2 5 7 -2 50,0

3 Confiança-SE 5 4 1 2 1 4 4 0 41,7

4 Salgueiro-PE 2 4 0 2 2 3 6 -3 16,7





Grupo 27

CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1 Duque de Caxias-RJ 9 4 3 0 1 11 4 7 75,0

2 Atlético-GO 6 4 2 0 2 8 5 3 50,0

3 Guaratinguetá-SP 6 4 2 0 2 4 5 -1 50,0

4 Mixto-MT 3 4 1 0 3 5 14 -9 25,0





Grupo 28

CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1 Guarani-SP 8 4 2 2 0 8 3 5 66,7

2 Brasil-RS 8 4 2 2 0 7 4 3 66,7

3 Ituiutaba-MG 3 4 1 0 3 4 8 -4 25,0

4 Marcilío Dias-SC 3 4 1 0 3 4 8 -4 25,0





Fonte: CBFnews