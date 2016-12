Cearenses são presos planejando golpes a bancos de Natal

Thyago Macedo Microcâmeras seriam instaladas para gravar senhas dos clientes.

“Nós estávamos investigando quando observamos os três acusados em atitude suspeita em um veículo Audi A3 preto. Fizemos a abordagem e descobrimos que todos respondiam a vários processos por estelionato e furto em outros estados. Com isso, efetuamos a prisão do trio e fomos em busca do material utilizado por eles”, explicou o titular da Defur, delegado Márcio Delgado Varandas.De acordo com o delegado, foram apreendidos com o trio diversos cartões raspados que serviriam para clonagem, além de um computador notebook, leitores ópticos e microcâmeras para serem instaladas nos caixas-eletrônicos.“Além desses três homens, outros dois cearenses também fazem parte da quadrilha de estelionatários. Os acusados estavam em um Gol branco nesta quinta-feira, mas conseguiram fugir”, relatou o delegado.Mário Delgado informou que somente Cícero Roberto Faria da Silva responde a mais de 20 processos, espalhados em vários estados do Brasil. “Eles vieram a Natal para estudar o sistema bancário e aplicar os golpes em seguida. O grupo está na cidade desde o início da semana”. Os acusados serão apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira (4), na Delegacia Geral da Polícia Civil (Degepol).