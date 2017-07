Sandro Pimentel defende a implantação do metrô de superfície

Delma Lopes - A cada dia aumenta o número de carros particulares circulando pelas ruas da capital. Hoje a frota de automóveis chega a 164 mil 273. Quem possui um, prefere enfrentar todos os congestionamentos no trânsito a usar o transporte público. Atualmente a maioria dos 430 mil usuários reclama das más condições da frota de ônibus e dos constantes aumentos do preço da tarifa. Com base nisso, qual a solução dos senhores para desafogar o trânsito na capital?



Sandro Pimentel -

A iniciativa pública seduz com idéias e com programas para dar resolução a essa questão do transporte. Essa é uma questão que, além de incomodar a população prejudica a questão ambiental. Precisamos fortalecer programas que induzam as pessoas a substituir os transportes individuais por transportes de massa e coletivos. Mas, isso só vai acontecer se as pessoas tiverem certeza do conforto, da economia e segurança. O que vemos são transportes coletivos de péssima qualidade. Urge a implantação do metrô de superfície. Precisamos também de iniciativas que as pessoas troquem seu veículo pelo transporte ferroviário. O transporte que circula em Natal é de péssima qualidade. Vamos resgatar o projeto de revitalização da linha Redinha - Ribeira. Para o metrô de superfície é necessário estações de transferência mais dignas, não essas atuais que parecem fornos de microondas.