Natal vai às urnas na dúvida sobre o 2º turno

Os eleitores natalenses, sejam os mais fanáticos por política ou não, vão às urnas neste domingo (5) com uma dúvida: haverá segundo turno? Os números das últimas pesquisas divulgadas na capital do Estado têm deixado os nervos à flor da pele de duas candidatas, Micarla de Sousa (PV) e Fátima Bezerra (PT).São 498.870 pessoas aptas a votarem neste domingo em Natal que escolherão entre oito candidatos. A capital do Rio Grande do Norte concentra o maior número de eleitores e, em contrapartida, também tem a maior variedade de candidatos ao executivo municipal. São oito nomes: Micarla de Sousa (PV), Fátima Bezerra (PT), Wober Junior (PPS), Miguel Mossoró (PTC), Joanilson Rêgo (PSDC), Sandro Pimentel (PSOL), Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL).No entanto, o eleitor natalense sabe que as eleições 2008 está bipolarizada entre as duas candidatas mulheres. Durante todo o pleito, a candidata Micarla de Sousa aparece na dianteira de todas as pesquisas. Contudo, no último mês de campanha, a possibilidade de segundo turno tornou-se mais real.Na pesquisa divulgada na última sexta-feira (3), pela Consult/Tribuna do Norte, a candidata do PV aparece com 47,5% das intenções de votos, contra 31,8% de Fátima Bezerra. Porém, a diferença entre a líder Micarla e os demais candidatos é de 5,4%, o que a tornaria prefeita de Natal já neste domingo.Em contrapartida, a pesquisa Ibope/Inter TV Cabugi, deixou muita gente com dúvida. Nela, Micarla de Sousa recebeu 46% das intenções de votos e Fátima Bezerra 33%. Ainda de acordo com o Ibope, a diferença da candidata para a soma dos outros candidatos é de apenas 3%, o que está dentro da margem de erro e poderá significar um segundo turno.Agora, resta ao eleitor ir às urnas, votar em seu candidato e aguardar o resultado da apuração. Uma coisa é certa, com a eleição de uma mulher para a Prefeitura, Natal poderá entrar para história como a capital que mais elegeu pessoas do sexo feminino para chefe do executivo municipal.De 1988 para cá, Natal elegeu três vezes uma mulher para a prefeitura, em todas elas a atual governadora do RN, Wilma de Faria (1988, 1996 e 2000).De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se confirmar a quarta vitória feminina a Prefeitura de Natal, o Rio Grande do Norte pode repetir o Maranhão e ter, simultaneamente, uma mulher no executivo municipal da capital e outra no estadual.