Advogados de João Grandão alegam legítima defesa para tentativa de homicídio

Fred Carvalho João Grandão está sendo julgado por tentativa de assassinato em 1994

João Grandão está sendo julgado desde as 8h30 desta segunda-feira (7), no fórum Desembargador Miguel Seabra Fagundes.“De acordo com os próprios autos, o João Maria estava andando na praia quando a vítima o abordou e tentou roubar a pochete dele. O João, para e defender, sacou a arma e efetuou um disparo, saindo do local em seguida”, falou o advogado Geraldo Gonzaga.João Maria da Silva Nascimento morreu com três tiros. João Maria da Costa Peixoto admite ter disparado apenas uma vez contra a vítima.Segundo a denúncia ministerial, no dia 13 de novembro de 1994, por volta das 13 horas, na praia dos Artistas, proximidades do Bar Caravelas, João Grandão, usando de um revólver, efetuou três disparos contra João Maria da Silva Nascimento.No dia do crime, João Grandão, ao passar pela vítima, esmurrou-a e seguiu seu caminho, logo retornando armado, para efetuar, sem mais nem menos, um disparo, seguido de dois outros quando a vítima já estava no chão.Todos os tiros atingiram a João Maria da Silva e, segundo a prova testemunhal, João Grandão achou que a vítima já estava morta e fugiu.Segundo o inquérito policial, tudo teve o seu início em razão de a vítima, juntamente com outras pessoas, ter participado de uma manifestação em repúdio pela morte de um cidadão, morto por um policial, fato ocorrido no bairro de Petrópolis.