A delícia do Pão baguete

Entre os preferidos estão as baguetes, o pão de macaxeira, o pão italiano, o pão de alho e o pão em grãos, este último feito com vários tipos de cereais. Na Fábricca também é produzida uma grande variedade de biscoitos, sobremesas e salgados comercializados no local e servidos no restaurante.As frutas e verduras usadas na preparação das receitas são cultivadas em uma fábrica de beneficiamento localizada em João Pessoa. A produção de laticínio, de onde saem os queijos regionais e, mais recentemente, onde está sendo iniciada a produção de queijos mais finos, é em Catolé do Rocha, também na Paraíba, estado onde a história do Mangai teve início. Este ano a marca chegou à terceira cidade - Brasília, para onde está levando a tradição das comidas nordestinas.As receitas da Fábricca Mangai possuem alguns segredinhos e particularidades que as tornam exclusivas e dão ao sabor um toque especial. Por isso, algumas delas não podem ser divulgadas. Segundo a nutricionista Patrícia Medeiros, alguns pães, como a baguete que ensinaremos nesta matéria, são assados em forno à lenha. "Mas trata-se de um produto ecologicamente correto, que é o Briquete, um tipo de palha originada da cana-de-açúcar, prensado, usado no lugar da lenha", explicou Patrícia.

Pão Baguete



1 kg de farinha de trigo (sem fermento)20g de sal20g de fermento20g de banha10g de reforçador (casas especializadas em panificação)500ml de água gelada (ou utilizar o próprio gelo)Numa batedeira, coloque a farinha de trigo, o sal, o fermento e o reforçador, nesta ordem. Por último, a banha e a água. Bata, inicialmente, por 7 minutos, em velocidade baixa e, em seguida, por mais 8 minutos em velocidade média até obter uma massa lisa e enxuta. Depois de modelar a massa e cortar do tamanho desejado, modele e passe no gergelim, no queijo parmesão ou em flocos de milho. Asse em forno a 200º por cerca de 15 a 20 minutos. Para completar e deixar o pão ainda mais saboroso, acrescente o recheio de sua preferência.Fábricca Mangai - Anexo ao Restaurante MangaiAv. Amintas Barros, 3300 - Lagoa NovaAcesso também pela avenida Prudente de MoraisFone: 3206-5807Funcionamento: segunda a sábado - das 15h às 21h

