Assaltantes furtam TV de plasma da casa do secretário de Justiça De acordo com o secretário Leonardo Arruda, “o crime foi sem grandes conseqüências”.

Aproveitando-se do descuido e da facilidade de encontrar a porta da cozinha aberta, os assaltantes entraram na casa do secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda Câmara, e furtaram uma TV de plasma. De acordo com o secretário, “o crime foi sem grandes conseqüências”.



Leonardo Arruda explicou que pelo fato da família viver um momento de campanha política, já que a filha dele concorre a uma vaga na Câmara Municipal do Natal, muitas pessoas têm entrado na casa. “Com isso, acho que a porta ficou aberta e alguém entrou. Nós só viemos sentir falta do televisor no fim da manhã de hoje [terça-feira]”, contou.



O secretário explicou que por esse motivo não sabe se o furto aconteceu de madrugada ou durante o dia. “Foi um descuido ter deixado a porta aberta. Mas, esse assalto não teve grandes conseqüências”, avaliou Leonardo Arruda. A residência está localizada em Candelária.