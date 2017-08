Cientista político alerta para compra de votos na campanha proporcional

Gabriela Duarte Cientista político defende financiamento público de campanha.

Durante entrevista ao Jornal 96 , na manhã desta segunda-feira (18), o cientista político Antônio Spinelli chamou a atenção da Justiça Eleitoral para a compra de votos por parte de vereadores que concorrem a esta eleição, e que de acordo com ele “está correndo solta”.A denúncia foi feita logo após, Spinelli admitir que é “muito difícil” impedir o caixa 2. Na opinião do professor, é necessário “apertar o cerco, também, nas empresas”, que financiam esses candidatos.O cientista se mostrou favorável ao financiamento público de campanha como alternativa para reduzir esta prática que começou junto com o processo eleitoral, “é secular”, frisa.“É preciso que a legislação fiscal atue junto aos grandes grupos empresariais que financiam essas campanhas”, sugere Spinelli.“É uma tendência mundial”, afirma o professor quanto a nova forma de fazer campanha. As movimentações de rua perderam a força de antigamente. Hoje, o rádio e a televisão serão os responsáveis pela ascensão dos candidatos.Com uma rotina atribulada, as pessoas preferem conhecer as propostas dos candidatos em casa ou no trabalho, através desses veículos.As pesquisas têm mostrado que mais da metade do eleitorado natalense ainda não sabe em quem votar. O fim desta indecisão – acredita Antônio Spinelli – se dará com o início da propaganda eleitoral gratuita.