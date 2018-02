Operação Impacto: juíza alega suspeição e se afasta do caso

Arquivo Advogado Erick Pereira é primo legítimo da juíza Emanuella Cristina

A juíza Emanuella Cristina Pereira Fernandes, que estava em substituição na 4ª vara Criminal de Natal, se afastou do caso da operação Impacto. Em despacho assinado no dia 17 de setembro passado e anexado ao processo número 001.07.214711-4 nesta terça-feira (30), ela alegou suspeição e determinou a “imediata substituição legal”.Em despacho, Emanuella Cristina Pereira Fernandes escreveu que “Compulsando os autos, verifico que o defensor de dois dos denunciados, Dr. Erick Pereira, é parente desta signatária, o que, portanto, me impossibilita de processar e julgar o feito com a absoluta isenção de ânimo que deve nortear a atividade jurisdicional”.E continuou: “Dessa forma, afirmo suspeição no presente feito, nos termos do art. 97 do Código de Processo Penal, e determino a sua remessa imediata ao substituto legal, oportunidade em que chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de expediente proferido por esta signatária no último dia 11 que havia determinado a citação dos réus para o oferecimento de resposta escrita à acusação”.Emanuella Cristina Pereira Fernandes é prima legítima de Erick Pereira. O advogado defende o empresário Ricardo Cabral Abreu no caso. A denúncia contra a mulher de Ricardo, Cristiane Barreto Amaral Abreu, foi trancada pelo Tribunal de Justiça.Devido ao afastamento de Emanuella Cristina, a juíza Ada Galvão ficará como substituta da 4ª vara Criminal enquanto aguarda o retorno do titular, Raimundo Carlyle de Oliveira Costa, que está de férias. O retorno do magistrado está previsto para a quarta-feira (8).