No período de 27 a 31 de outubro, o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC), oferece no Atelier de Artes, o curso de extensão "Aquarela na cidade do Sol", que abordará "A vida e a arte fluem através da transparência, da luminosidade e da cor".O curso será ministrado nos horários de 10 às 12h e de 14 às 18h, pela professora Ivani Castilho e coordenado por Ivanilda Costa.As inscrições estão sendo feitas no Atelier de Artes do NAC, que fica localizado na sala 17 do Centro de Convivência do Campus, das 8 às 11h.Mais informações pelos telefones:

3215-3237/ 3238.