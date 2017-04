Inscrições para o Prêmio Vivaleitura podem ser feitas até hoje

A terceira edição do Prêmio Vivaleitura recebe, até esta sexta-feira (25), inscrições de projetos que incentivem e desenvolvam a leitura entre crianças, jovens e adultos. Serão distribuídos R$ 90 mil aos vencedores.Promovido pelos Ministérios da Educação e da Cultura e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), com patrocínio da Fundação Santillana, da Espanha, o Vivaleitura tem como objetivos a democratização do acesso e o estímulo à leitura, a formação do cidadão, a valorização do livro e o apoio à criação e às produções literárias.O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis na página eletrônica do prêmio. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pela internet ou por carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço Prêmio Vivaleitura, Caixa Postal 71.037-7, CEP 03410-970, São Paulo (SP). Mais informações pelo telefone 0800-7700987.