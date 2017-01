Número de ações de saúde contra o estado cresce mais de 100%

Ellen Paes Dos três mil processos tramitando hoje, cerca de mil pedem auxílio para tratamentos de saúde.

Nos últimos dois anos cresceu mais de 100% o número de ações pedindo recurso ao Estado e ao Município para tratamentos de saúde.Em um dia a 4ª Vara da Fazenda Pública chega a receber até cinco ações dessa natureza contra o estado.Dos três mil processos que tramitam, cerca de mil pedem dinheiro para remédios, cirurgias, implantes, tratamentos, dentre outros.Segundo o juiz Cícero Martins de Macedo Filho, responsável pela comarca em Natal, 80% da demanda é para tratamentos de câncer e o restante se divide entre diabetes, próteses de reconstituição de membros, e outras enfermidades.“A grande preocupação é que os pedidos são caros e quando a pessoa chega a recorrer à justiça é porque realmente não tem mais nenhuma saída. O nosso dilema é justamente esse. Há um orçamento global para a saúde que está sendo prejudicado. E sabemos que a necessidade é grande”, diz.Segundo Martins, há remédios de até R$ 120 mil. E as causas são todas ganhas. Quando há risco de vida do paciente, e é comprovado que ele não tem condições de arcar com os custos, o estado e o município é obrigado a ajudar.“O nosso dilema é esse. As demandas só aumentam e não podemos negar uma causa dessas”, afirma ele, informando que em processos como esse, é 100% de chance de causa ganha.Trata-se, para ele, de uma questão de direitos humanos. “Partimos do princípio do direito à vida.”A constituição garante o direito à saúde, mas o governo não consegue executá-lo. Por outro lado, não pode negar essas ajudas, pois as pessoas estão asseguradas por lei.“Há que se organizar. O número de processos dessa natureza aumentou nos últimos anos porque as pessoas estão cada vez mais conscientes de seus direitos. Contra isso não há o que se fazer, mas é necessário um amplo debate com todos os setores interessados para que se criar mecanismos alternativos de aquisição desses medicamentos através de convênios com laboratórios”, sugere.De acordo com Cícero Martins, já houve casos nos quais o autor da ação conseguiu uma sobrevida de um ano e com qualidade de vida com os medicamentos custeados pelo governo.A grande maioria dos processos impetrados na 4ª Vara da Fazenda Pública são contra o estado.A reportagem do

foi investigar junto aos interessados a situação atual e de que forma a problemática poderia ser solucionada.Mais informações na série especial que será publicada durante a semana.