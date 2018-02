Mulher alcoolizada foi detida em estacionamento do supermercado Policia tenta localizar familiares da mulher para que possa ser liberdada.

Uma mulher que se encontrava alcoolizada na tarde desse domingo (5) dia de praticar o direito de cidadão, foi detida no estacionamento do supermercado Nordestão na avenida Salgado Filho.



Segundo informações da Tenente Vânia, “a mulher não será levada presa, pois ela não foi atuada em flagrante. Estamos tentando localizar alguém da família dela para liberarmos”.



A mulher foi detida pelos funcionários do supermercado que perceberam o estado de embriaguez da mulher, e imediatamente entraram em contato com a polícia.