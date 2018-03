Banco Central vende US$1,47 bilhão em swap cambial Por meio dessa operação, o Banco Central assume posição vendedora em câmbio e comprada em juros.

Brasília - O Banco Central (BC) vendeu 29.500 dos 41.600 contratos de swap cambial (contratos que trocam o rendimento em juros pela oscilação do dólar) ofertados nesta segunda-feira (6). Esse número de contratos corresponde a US$ 1,47 billhão.



Por meio dessa operação, o Banco Central assume posição vendedora em câmbio e comprada em juros. Ou seja, se o dólar subir, o mercado ganha; se os juros subirem, quem ganha é o BC. O vencimento da operação será no dia 3 de novembro deste ano.



O anúncio da venda de dólares foi feito depois da forte elevação do câmbio na manhã de hoje (6), que levou o dólar a passar de R$ 2. A última vez que o BC realizou esse tipo de operação foi em maio de 2006.



O Banco Central também fez leilões de venda de dólares das reservas internacinais, nos dias 19 e 26 de setembro deste ano, no valor total de US$ 1 bilhão, com compromisso de compra. Mas esses leilões não contiveram a alta do dólar.