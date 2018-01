Leonardo Nogueira acredita que Larissa Rosado terá registro cassado

Júlio Pinheiro Leonardo Nogueira crê em cassação de Larissa Rosado.

No entendimento de Nogueira, a decisão do TRE de devolver o direito de Fafá disputar a eleição já era esperada pelos aliados da prefeita, “pois não havia nada que caracterizasse uma conduta vedada”. Porém, a disputa judicial entre as postulantes à Prefeitura de Mossoró vai continuar na Justiça.Segundo o deputado, há provas suficientes contra Larissa em todas as acusações sobre crimes eleitorais, como abuso do poder econômico e, principalmente, captação ilícita de sufrágios.“Só denunciamos a adversária nesse momento da campanha porque aguardamos conseguir as provas para tudo o que toda Mossoró já sabia. Tenho absoluta certeza de que as provas são irrefutáveis e que a adversária terá o registro cassado”, disse Leonardo Nogueira, negando que as denúncias contra Larissa Rosado sejam "revanche" à primeira cassação do registro de Fafá.A coligação de Fafá Rosado já ofereceu duas notícias ao Ministério Público, relacionadas a supostos usos do Incra e de cheques-reforma em benefício de Larissa Rosado. Além disso, testemunhas sobre uma possível compra de votos por parte de correligionários da deputada já serão ouvidos pela Justiça Eleitoral na próxima semana.