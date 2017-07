Aeroportos do Rio operam por instumentos

Os dois aeroportos do Rio de Janeiro operam por instrumentos para operações de pouso e de decolagem. Devido ao mau tempo e ao intenso nevoeiro na manhã deste domingo (10), o Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, ficou fechado das 6h às 7h30 e dois vôos com destino a São Paulo saíram atrasados.O Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, que fica na Ilha do Governador, zona norte, também tem o movimento prejudicado em função da chuva e do nevoeiro, mas opera sem problemas com ajuda dos instrumentos.Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) em nenhum do dois aeroportos do Rio os vôos estão atrasados por conta do tempo.A temperatura na capital fluminense varia entre 15 e 25 graus e chove em grande parte da cidade.

* Fonte: Agência Brasil.