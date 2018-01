Terceirizados do Samu Metropolitano reclamam de atraso no pagamento A empresa A&G foi denunciada na Operação Hígia da Polícia Federal; nova empresa, segundo socorrista, já demitiu 11 terceirizados sem motivo.

Terceirizados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu Metropolitano) denunciam que a antiga empresa A&G Locação de Mão-de-Obra Ltda, afastada devido ao envolvimento no desvio de recursos públicos, não efetuou o pagamento do último mês. Além disso, eles reclamam ainda que a atual empresa, a JMT, vencedora da licitação para prestar serviços ao Samu, já demitiu cerca de 11 funcionários sem motivo.



“Éramos para ter recebido o pagamento no dia 5 de setembro. No entanto, estamos sem salários e informação até hoje”, diz um socorrista, que preferiu não se identificar.



Ele relata ainda que funcionários estão sendo demitidos pela nova empresa sem motivo aparente. “A nova empresa está demitindo funcionários do Samu com mais de dois anos de prestação de serviços. Queremos saber o porquê dessas demissões”, diz.



Sobre o assunto dos salários atrasados, a coordenadora do Samu Metropolitano, Selma Santiago, informou que o contrato de vigência com a nova empresa é do dia 17 de setembro.



“Não tem como. A empresa não deve nada a ninguém”, afirmou ela, acrescentando que a JMT deve efetuar o pagamento no quinto dia último do mês de outubro.