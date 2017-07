ABC nega contratação do lateral Athirson Segundo Emilson Tavares, diretor de comunicação do ABC, o que existe de concreto são conversas em torno da negociação de Rodriguinho e Valdir Papel.

“Não existe isso não. Athirson já jogou em seis partidas defendendo o time do Brasiliense, pelo Campeonato Brasileiro da Série B”. A declaração é do diretor de comunicação do ABC, Emilson Tavares. Ele negou na manhã deste sábado (16) a informação de que o jogador, que iniciou carreira no Flamengo, estaria sendo negociado pelo time alvinegro.



Athirson defendeu o Flamengo, Santos, Botafogo, Juventus (Itália), CSKA Moscou (Rússia), Cruzeiro e Bayer Leverkusen (Alemanha), além de ter atuado pela seleção brasileira.



Contudo, de acordo com o site do Brasiliense, Athirson recebeu uma pancada forte durante treinamento e já avisou que não enfrenta o Fortaleza. Isso fez crescer a especulação que o alteta poderia se desvincular da clube candango.



Sobre o interesse do futebol português e do time do Atlético Paranaense em contratar, respectivamente, Valdir Papel e Rodriguinho, Tavares admitiu que o processo está em fase de negociação.



“No caso de Valdir Papel já existe uma proposta do futebol português que falta ser definida. Já Rodriguinho, se não acertar com o futebol português, o Atlético Paranaense demonstrou interesse”.