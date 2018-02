Jornal 96 fará cobertura da apuração das Eleições 2008

Reprodução Programação terá duração de cinco horas.

Apresentado por Diógenes Dantas com a equipe do Jornal 96 e do Nominuto.com, o programa especial terá entrevistas, participações ao vivo direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), números e a apuração de Natal e do interior.O programa pode ser ouvido na 96 FM, no site da rádio ( www.96fm.com.br ) ou pelo portal Nominuto.com