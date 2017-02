América acerta os detalhes para o clássico contra o ABC

David Freire Ruy Scapino testou novas opções no treino desta quinta-feira

O técnico declarou que a dúvida na escalação consiste na boa movimentação dos dois jogadores. “Juninho tem uma flexibilidade maior enquanto Maisena trabalha muito bem a bola e consegue boas jogadas pelo meio”, explicou.Ruy Scarpino ainda ressaltou que as duas formações utilizadas no coletivo tiveram um bom aproveitamento, mas a definição dos atletas que iniciam a partida só deverá ser conhecida na sexta-feira (11) no treino tático.A dúvida para a partida ainda paira sobre o jogador Paulo Matos, que não participou do treino. O atleta se queixou de dores nas coxas após a intensa movimentação no jogo contra o Fortaleza, na última terça-feira (8). Ainda no departamento médico, Luiz Maranhão não participa do clássico em decorrência de uma contusão juntamente com o meia Fábio Neves.O clássico-rei entre ABC e América será transmitido, em tempo real, pelo portalno sábado (12), às 20h30.