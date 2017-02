Criança é baleada no bairro Nordeste Cícero Vale Ribeiro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Uma criança de 4 anos foi baleada, na rua Jandira, no bairro Nordeste na manhã desta sexta-feira (11). O menino foi atingido por um dos disparos feitos por Cícero Vale Ribeiro, de 41 anos. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e está na delegacia do bairro.



De acordo com a mãe do acusado, ele é viciado em drogas e estava bêbado. Segundo os vizinhos, Cícero, em outra oportunidade, já tinha efetuado disparos na rua, onde teria inimigos.



O menino foi submetido a uma cirurgia no Hospital Walfredo Gurgel e passa bem.