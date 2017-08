Vôlei feminino e Jessé Lima são destaques Balanço positivo da delegação brasileira em Pequim neste domingo (17).

O domingo (17) do Brasil em Pequim foi marcado pelo sucesso das meninas do vôlei. Tanto nas areias quanto na quadra, as brasileiras mostraram que vieram para a capital chinesa dispostas a garantir o hasteamento da bandeira basileira nas cerimônias de premiação dos Jogos Olímpicos. Jessé Lima também mostrou que está na briga por medalha no salto em altura.



No vôlei de praia, Talita e Renata garantiram classificação para as semifinais, ao derrotarem as australianas Cook e Barnett por 2 a 0 (24/22 e 21/14), na Arena de Vôlei de Praia de Chaoyang. A dupla brasileira enfrenta agora as americanas Walsh e May, que haviam derrotado mais cedo a outra dupla brasileira, Larissa e Ana Paula. O jogo será nesta terça-feira, 19 de agosto, às 9h.



Mesmo garantida entre as quatro melhores duplas dos Jogos, Talita e Renata não estão satisfeitas. Elas querem a medalha, ainda que, para isso, tenham que quebrar a invencibilidade no ano das americanas Walsh e May. "As americanas não perderam esse ano. Está na hora de elas perderem", comentou Renata.



Da praia para as quadras, as meninas do Brasil também mostraram sua força neste domingo. A equipe comandada pelo treinador Josë Roberto Guimarães derrotou a Itália por 3 a 0 (25/16, 25/22 e 25/17) e confirmou a primeira colocação do Grupo B. De quebra manteve a invejável condição de não ter perdido um set sequer em Pequim.



Na próxima fase, as quartas-de-final, as brasileiras enfrentam o Japão, que, Segundo o técnico Zé Roberto, tem surpreendido. "É a primeira vez que vejo o time japonês com menos combinações de jogada e mais velocidade".



No atletismo, Jessé de Lima garantiu neste domingo(17) classificação para as finais do salto em altura, que ocorrem nesta terça-feira, 19 de agosto, no Estádio Nacional da capital da China, o Ninho de Pássaro. O brasileiro ficou com o melhor resultado do dia, ao superar o sarrafo nas alturas de 2m15, 2m20, 2m25 e 2m29 sempre na primeira tentativa. Apenas outros três competidores conseguiram superar os 2m29 no primeiro salto: o alemão Germanie Mason e os tchecos Jaroslav Baba e Tomas Janku.



Na vela

Na vela, o dia foi de bons ventos para a prancha à vela. Ricardo Winick, o 'Bimba', ficou em terceiro na primeira regata (sexta da classe na competição) e, em sexto, na segunda. Com isso, o pulou do nono para o sexto lugar na classificação geral, com 40 pontos perdidos, já descartado o pior resultado. Ainda faltam três regatas para a definição dos dez competidores que participarão da medal race, disputa que apontará os medalhistas dos Jogos. O líder da classe é o neo-zelandês Tom Ashley, com 25 pontos perdidos.



Bicampeão olímpico da laser, Robert Scheidt conseguiu neste domingo (17) sua primeira vitória na classe Star em Pequim 2008. Na quarta regata da competição, Scheidt e Bruno Prada cruzaram em primeiro pularam do 11º para o sétimo lugar na classificação geral, com 28 pontos, apenas sete a mais do que os líderes Mateusz Kusznierewicz e Dominik Zycki, da Polônia.



Hipismo

No hipismo de saltos, três conjuntos brasileiros passaram para a próxima fase do torneio individual graças aos resultados obtidos neste domingo. O campeão olímpico Rodrigo Pessoa, montando Rufus, completou o percurso sem cometer falta e ocupa o terceiro lugar na classificação geral com apenas um ponto perdido por ter estourado o tempo concedido na disputa da última sexta-feira, 15 de agosto, no Centro Eqüestre Olímpico de Hong Kong. Ele está atrás apenas dos conjuntos Mclain Ward/Sapphire, dos Estados Unidos, e Eric Lamaze/Hickstead, do Canadá, que não perderam ponto após a disputa de duas etapas.



Bernardo Resende Alves/Chupa Chup, que também completara o percurso de sexta-feira sem falta, cometeu quatro neste domingo, perdendo 12 pontos. Com isso, está em 30º lugar na classificação geral. Já Camila Mazza/Bonito Z perdeu 13 pontos neste domingo. Como havia perdido cinco na disputa de sexta-feira, ela tem 18 no total, o que valeu a ela a 40ª colocação no geral.



Os três conjuntos brasileiros competem nesta segunda-feira para garantir vaga entre os 35 que passam para o dia decisivo do concurso de saltos, a quinta-feira, 21 de agosto, quando serão conhecidos os medalhistas da disputa individual.