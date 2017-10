Semurb e sociólogos defendem preservação da Vila de Ponta Negra

Vlademir Alexandre

O chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Semurb, Daniel Nicolau Vasconcelos Pinheiro, lembra que a Aeis é também uma maneira de proteger a população nativa, garantindo que ela não seja expulsa pela especulação imobiliária.“Comunidades carentes como a da Vila de Ponta Negra, de um modo geral, são desenformadas quanto ao valor de seus imóveis. E, também pela necessidade, os moradores acabam vendendo suas casas por uma quantia que não dá para comprar nada. Em conseqüência disso, acabam saindo para morar em habitações subnormais, criando um problema em outro lugar. Isso tem sido histórico no Brasil”.Daniel Pinheiro ressalta que o que pesou para a criação da Aeis foi a vontade coletiva, além do aspecto da infra-estrutura do bairro, que não comporta grandes empreendimentos. “A massa da população quis a Aeis, que foi uma resposta a uma demanda naquele momento. Claro, os interesses mudam e as regras podem ser revistas. A cidade é dinâmica”.Com o tombamento do Morro do Careca, no entanto, a Área Especial de Interesse Social da Vila, mesmo que deixe de existir, continuará protegida, pois o tombamento é do Morro e de seu entorno (o que inclui toda a Aeis). “Nenhuma dessas leis, contudo, impede que seja feito investimento, elas apenas doutrinam o crescimento da Vila”, garante Daniel.Ele diz ainda que associar a Aeis ao atraso é um grande eqüívoco. “A Aeis de Ponta Negra foi uma medida emergencial para evitar a expulsão dos moradores. “Depois, o poder público precisa realizar um plano de soluções para os problemas. Se não tiver isso, a Aeis vai mesmo consolidar a pobreza”.A Área Especial de Interesse Social da Vila de Ponta Negra ainda está para ser regulamentada, o que deve ocorrer somente no meio do próximo ano. Fora a limitação de construções em dois pavimentos (o correspondente a 7,5 m de altura), as regras quanto aos empreendimentos ainda não estão totalmente definidas, o que tem impedido o licenciamento de obras. Quanto ao tombamento do Morro do Careca, o projeto está sendo analisado na Procuradoria do Município e depois segue para votação no Conselho de Cultura.

Sociólogos são a favor de Aeis junto com políticas públicas



A Área Especial de Interesse Social é, sim, uma forma legítima de tentar se evitar a expulsão dos moradores de uma comunidade pressionada pela especulação imobiliária, caso da Vila de Ponta Negra. Esse é o pensamento do cientista político Gabriel Vitullo, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Mas ele entende também que a Aeis precisa ser aperfeiçoada.“É necessário que a população seja educada para se engajar no processo, e também que cheguem recursos e políticas públicas. Ou o Governo cria alternativas de renda para essas pessoas, ou elas ficarão reféns desses grupos interessados na especulação imobiliária”, diz Vitullo.Os empregos que essas empresas geram, segundo o professor, são temporários e mal remunerados. “Depois, fica pior do que antes”. O grande problema, diz Vitullo, é que essas comunidades ficam num fogo cruzado — de um lado a falta de qualquer perspectiva e do outro as empresas querendo lhes comprar os terrenos.O que fazer nessa situação? Vitullo entende que a saída é continuar lutando para que os investimentos do poder público aconteçam. “Em outras cidades costeiras onde esse processo está mais avançado, como Rio de Janeiro e Florianópolis, os moradores deixaram suas comunidades de origem, o que acabou sendo bem pior para eles”.A cientista social e professora da UFRN Norma Takeuti diz, com toda convicção, que o “progresso” trazido pelos investimentos das construtoras não vai absorver a população. Pelo contrário, será gerada uma série de problemas.“Pode haver um desenvolvimento do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista social. Desenvolvimento para quê e para quem? Quem serão os beneficiados? Certamente, esse progresso não se volta em momento nenhum para a população de origem”, diz.A professora defende, entretanto, que não adianta apenas a demarcação física para proteger a população (ela se refere à Aeis), se não há um projeto de desenvolvimento social, o que, segundo ela, não diz respeito somente à Prefeitura, mas à mobilização da comunidade.“Sem um projeto, a comunidade fica largada e a Área Especial de Interesse Social vira objeto de crítica por parte de quem defende os interesses de ordem econômica. Assim, a Aeis cai no descrédito, no ridículo”.