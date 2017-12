Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta sexta-feira (19)

Pedro Quithé (PSL) Pedro Quithé (PSL)

Durante todo o dia o candidato participa de Encontro Partidário na Cidade de Mossoró.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal se reúne com o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas – no Clube Tirandes às 9h e depois reúne-se com assessores. A partir de 18h participa de comício com o presidente Lula na av. Itapetinga zona norte.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado grava programa eleitoral de rádio e TV às 8h, e duas horas depois visita lojistas do Ceasa. Ao meio-dia grava entrevista para o RN TV 1ª. edição, às 14h reúne-se com assessores e duas horas depois inicia caminhada em Bom Pastor e Novo Horizonte. Às 19h encontra moradores de Cidade Satélite e às 21h encontra moradores de Lagoa Nova.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz a “Blitz do Sol” no cruzamento das av. das Alagoas e Airton Sena às 7h e depois caminha pela av. das Alagoas. À tarde visita a Expotuning no Shopping Orla Sul (14h) e faz caminhada em Potilândia (15h30). Às 18h discute com liderança sindical no SINTEST, às 21h visita comerciários em Shoppings na Zona Sul e no fim da noite visita exposição dos carros modificados, na Redinha.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato concede entrevista ao jornalista Diógenes Dantas na rádio 96 FM às 7h30 e depois faz corpo a corpo em Potengi e Gramoré. Às 14h faz corpo a corpo em N. Sra. da Apresentação e às 19h participa do “PSTU Debate” no Centro.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual caminha pela Av. Boa Sorte a partir das 8h (saída: próximo à escola José Frazão) e às 9h30 visita a LBV em Dix Sept Rosado.Uma hora depois participa de sessão solene na Assembléia Legislativa. Às 15h inicia caminhada por Felipe Camarão (saída: próximo a delegacia e a quadra de esportes), às 19h vai à missa do Congresso da Juventude na Catedral Católica e às 20h reúne-se com pastores da Igreja Metodista – Coordenação Natal nas Quintas.As agendas de

Joanilson de Paula ("Liberta Natal I")

Miguel Mossoró (PTC)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.