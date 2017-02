População aprova "café do trabalhador"

Ana Paula Oliveira Trabalhador toma café-da-manhã por R$ 0,30 na Cidade da Esperança

Das 300 refeições servidas diariamente, o café forneceu esta manhã 173, mas a expectativa é que na próxima segunda-feira (14) esse número aumente. A central está localizada na rua Adolfo Gordo, s/n, no bairro da Cidade da Esperança e funciona de segunda à sexta-feira, das 6h às 8h. O primeiro “Café do Trabalhador” é servido ao custo simbólico de R$ 0,30.Quem foi até ao “Café do Trabalhador” saboreou macaxeira com carne guisada, pão com margarina, café com leite e melancia. Além de fazer a refeição, o trabalhador já ficou informado sobre o cardápio da próxima segunda, que será sanduíche de frango, café, leite, suco de caju e pão com manteiga.Para a recepcionista da Central do Trabalhador, Adriana de Souza, que na manhã desta sexta (11) estava fazendo a refeição no “Café do Trabalhador”, a iniciativa do governo do estado é interessante. “Esse café-da-manhã será bem aproveitado pelos trabalhadores e moradores da região”, diz, concluindo que deverá fazer a refeição todos os dias.O que chamou mais a atenção das pessoas que foram ao “Café do Trabalhador” foi o preço da refeição. “Eu vim só para comprovar se era realmente esse valor de R$ 0,30”, declarou uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar.O funcionário público Franklin Ferreira de Aquino provou e aprovou o café-da-manhã. “A comida é muito boa e o que melhor, barata. É inacreditável fazer uma refeição como essa, pagando apenas R$ 0,30”, afirma ele, lembrando que atualmente um pão francês custa o mesmo valor.