Onze pessoas foram detidas por crime eleitoral Os acidentes do final de semana deixaram três mortos e 14 feridos.

Durante a “Operação Eleições 2008”, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve 29 pessoas, sendo 11 por crime eleitoral. O restante foi devido à embriaguez, por dirigir sem habilitação, adulteração de numeração de motor e chassi, porte ilegal de arma e receptação.



A operação teve início no último dia 3 e se prolongou até domingo (05). Durante esse período, a PRF realizou fiscalização nas rodovias federais com cerca de 120 policiais e 20 viaturas. As mais movimentadas foram as próximas a Natal, Currais Novos, Caicó e Mossoró.



A polícia considera o número de acidente normal. Foram 21 durante os três dias, com 14 feridos e três mortos.



Uma das ocorrências mais graves se deu em Lajes, na BR 304, no período da manhã. Um Ford KA (MYE 0115/RN) invadiu a faixa onde estava uma GMS (HWD 6322) e os dois veículos colidiram frontalmente. Genivaldo Ferreira da Silva, que dirigia o Ford, morreu.