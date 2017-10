Carros colidem após tentarem livrar pedestre de atropelamento

Thyago Macedo Motorista do Celta foi socorrido e levado ao Itorn.

Os veículos trafegavam no sentido zona Sul-Centro. Populares informaram que a mulher atravessava uma das faixas, sendo que o sinal já estava aberto para a passagem dos carros.O motorista do Celta, de placas KIQ-5819, foi obrigado a parar e o motorista da Besta, de placas MYD-2911, que vinha atrás chegou a frear por aproximadamente 25 metros, mas, não foi o suficiente para impedir a colisão.A senhora que tentava atravessar a avenida Prudente de Morais chegou a ser atingida. No entanto, ela teve ferimentos leves e nem chegou a ser atendida pelos enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).Já o motorista do Celta foi socorrido e encaminhado Itorn. De acordo com policiais da Companhia Rodoviária Estadual de Trânsito, ele não apresentava ferimentos graves.