Paulinho Freire não quer aumento no salário de vice-prefeito

Arquivo Nominuto Paulinho Freire criticou inciativa da Câmara em aumentar o seu salário.

“Não é hora de falar em aumento para ninguém. Essa proposta só pode ter sido elaborada antes da crise”, raciocinou o empresário.Não é verdade. A proposta, que concede aumento de mais de 100% no teto dos subsídios para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, entre outros funcionários da administração municipal, foi elaborada às vésperas das eleições e apresentada na semana passada.Para a Mesa Diretora, o salário do prefeito poderia passar de R$ 10.780 para R$ 22.115,25, e o do vice-prefeito, para R$ 18 mil.O vice-prefeito não soube informar sobre a posição de Micarla nessa questão, e também negou que a equipe de transição já tenha sido definida. “Tudo acontecerá depois que ela voltar a Natal”, prometeu.