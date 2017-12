Apenas 1,5% do lixo produzido em Natal é separado para a reciclagem

Maiara Felipe As pessoas que chegam ao lixão, logo percebem uma grande quantidade de lixo voando.

Natal produz diariamente 687 toneladas de lixo, mas somente 1,5% desses resíduos são separados para a reciclagem. O restante fica no antigo “lixão” de Cidade Nova, que funciona atualmente como estação de transbordo. De lá, o lixo é levado para o aterro sanitário de Ceará Mirim.Por mês, a coleta seletiva residencial, junto com o Programa Interno de Coleta Seletiva (PICS), consegue reunir em média 300 toneladas de material reciclável, ou seja, 10 t por dia.Durante 30 dias, as cinco associações de catadores não atingem metade do lixo coletado diariamente pela Urbana. E além do lixo de Natal chegam mensalmente à estação de transbordo quatro mil toneladas de lixo de Parnamirim.Desativado desde 2004, por não ter mais condições de receber resíduos sólidos, o “lixão” ainda é mantido como transbordo e depósito de entulhos e restos de podas.As pessoas que chegam ao lixão, logo percebem uma grande quantidade de lixo voando. A área que faz o transbordo não contém uma tela de proteção, o que praticamente impossibilita os funcionários de trabalhar sem ser atingidos, como também espalha resíduos por todo local. Um problema.Um caminhão chega, faz a aferição e descarrega o lixo. Outro carro leva o material e descarrega no aterro sanitário. É assim a rotina do lixão de Cidade Nova. O fluxo de carros não pára, o local funciona 24 horas e recebe em média 180 caminhões por dia.“O transbordo acontece numa área pequena. Não devíamos receber nada de Parnamirim”, reclama um dos 60 funcionários do aterro.