Marista promove 39ª edição da Olimpíada Infantil Competição que segue até o dia 7 de outubro conta com a participação dos alunos da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental.

Com o tema "Marista: esporte uma diferença na vida", o colégio Marista de Natal abre oficialmente nesta sexta-feira, dia 26, a 39ª edição da Olimpíada Infantil. A competição que segue até o dia 7 de outubro conta com a participação dos alunos da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental.



Além da prática esportiva, objetivo principal do evento, a nova geração de atletas da escola vai participar de várias atividades, segundo informou a professora Lúcia Leiros, coordenadora de esportes do Marista. "As crianças participarão de atividades diversificadas. Além dos jogos em diversas modalidades esportivas, eles vão participar de brincadeiras e atividades de lazer", confirmou Lúcia, acrescentando que as atividades propostas aos alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, que compreende a faixa etária dos 5 aos 9 anos de idade, não têm o caráter competitivo.



Ainda segundo Lúcia, "A Olimpíada Infantil Marista objetiva despertar nos educandos o prazer que a atividade física proporciona, através do esporte e lazer, ao se movimentar, e principalmente de conhecer os próprios limites físicos e psicológicos na atuação em grupo".



E continuou: "Pensando assim, este ano, estamos reorganizando as atividades propostas com uma característica mais lúdica do que competitiva, visto que entendemos o esporte como um fenômeno rico para a aprendizagem humana, no convívio, no respeito às regras e ao

companheiro de atividade... E na superação de suas potencialidades. Acreditamos que dessa forma o esporte estará verdadeiramente contribuindo para a formação deste cidadão do futuro, comungando com a filosofia Marista".



Fonte: Assessoria de imprensa do Marista