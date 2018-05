Sport Clube de Parnamirim vence o Campeonato Estadual Partida havia sido interrompida na segunda-feira (20) em virtude da má iluminação do Machadão.

O futebol feminino do Rio Grande do Norte já conhece a primeira equipe campeã. Nesta terça-feira (21), o Sport Clube de Parnamirim derrotou o ABC nos pênaltis por 4 a 2 e sagrou-se a equipe campeã do 1º Campeonato Estadual Feminino, evento que foi organizado pela primeira vez de forma oficial sob o aval da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF).



A final foi disputada em duas etapas. Na segunda-feira (20), as meninas entraram no Machadão às 15h para o jogo que definiria o vencedor. No entanto, problemas com a iluminação no Estádio impossibilitaram a continuação da partida, que teve de ser interrompida ainda nos minutos iniciais da prorrogação.



A segunda parte foi disputada no Juvenal Lamartine na tarde desta terça-feira. Com o jogo empatado em 2 a 2, a partida foi retomada e seguiu em igualdade durante os 30 minutos restantes do confronto. Na decisão por pênaltis, O Sport Clube de Parnamirim superou o ABC e disputa agora a Copa do Brasil 2009.