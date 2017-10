Corinthians vence e está perto da classificação Santo André supera o Avaí e assume a vice-liderança da Série B.

Nehuma novidade no prosseguimento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os paulistas tiveram 100% de aproveitamento , neste sábado à tarde. O líder Corinthians, o agora 3º colocado Santo André e o Barueri venceram Fortaleza, Avaí e Bahia, respectivamente.



Na capital cearense, o Corinthians não tomou conhecimento do Fortaleza e fez 3 a 1. Foi a sexta vitória seguida do time paulista, que chegou aos 51 pontos, a apenas cinco vitórias de conseguir, matematicamente, o acesso.



O Fortaleza, por sua vez, sofreu a terceira derrota seguida e segue beirando a zona do rebaixamento. Com 23 pontos, é o 16º colocado.



Invicto há oito rodadas, o Santo André quebrou a invencibilidade do Avaí de também oito jogos, 1 a 0. Com o resultado, o Santo André subiu para a segunda posição, com 43 pontos. O Avaí tem um ponto a menos, na terceira colocação.



Em outro jogo na grande São Paulo, o Barueri se recuperou ao vencer o Bahia, por 3 a 2, subindoi para a quinta colocação, com 37 pontos, a quatro do G4.



Foi a segunda derrota consecutiva dos baianos, que têm 32 pontos, na décima colocação.



Vila vence

O Vila Nova reassumiu a vice-liderança e segue firme na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Em grande noite do goleiro Max, o time goiano venceu o São Caetano, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, completando a 23.ª rodada da competição





Confira a 23ª rodada



Terça-feira

Bragantino-SP 3 x 0 Paraná-PR

ABC-RN 4 x 1 Gama-DF

Marília-SP 1 x 0 Juventude-RS



Sexta-feira

Brasiliense-DF 3 x 1 Ceará-CE

Ponte Preta-SP 2 x 0 América-RN

Criciúma-SC 3 x 0 CRB-AL



Sábado

Barueri-SP 3 x 2 Bahia-BA

Santo André-SP 1 x 0 Avaí-SC

Fortaleza-CE 1 x 3 Corinthians-SP



20h30

Vila Nova-GO x São Caetano-SP



Com informações do UOl Esporte