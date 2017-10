Decisão final mantém Clodoaldo em classe que exige mais do atleta

Vlademir Alexandre Clodoaldo passa a competir pela classe S5

As classes servem para nivelar os competidores paraolímpicos. Quanto menor o número, maior é a dificuldade do atleta. Na natação, a classificação vai de 1 a 10. Clodoaldo vai competir agora com atletas mais rápidos do que seus antigos adversários da classe S4, que apresentam maiores limitações.Segundo especialistas no esporte paraolímpico, o nível pode mudar de acordo com a evolução da pessoa com deficiência. Clodoaldo é considerado um atleta limítrofe, com características tanto da classe S5 quanto da S4.Ontem, o presidente do CPB, Vital Severino, disse que não acreditava em perseguição e que todos os atletas estão submetidos ao procedimento de reavaliação e devem cumpri-lo. A decisão de hoje é definitiva e, a partir das Paraolimpíadas de Pequim, Clodoaldo passa a competir pela classe S5.