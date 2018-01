Secretaria estadual de educação convoca 559 candidatos Convocação será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (25).

O Governo do estado publica no Diário Oficial desta quinta-feira (25), a convocação de 559 candidatos aprovados no concurso para cargo efetivo de professor. No último dia 15 de agosto, 44 professores foram convocados. Somando-se a estes, a Secretaria de Educação encaminha às salas de aula, 603 professores chamados em pouco mais de um mês.



Com a publicação desta quinta-feira, cento e um municípios serão atendidos e os professores lecionarão disciplinas fundamentais como: Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, física, entre outras.



O Secretário estadual de Educação, Ruy Pereira, afirma que a Secretaria continua atenta às situações dos municípios e destaca o empenho do governo para melhorias em todas as áreas da educação. "Queremos abrir o ano de 2009 com professores e estagiários em todas as escolas do estado".



O secretário afirma também que para o próximo ano não faltarão carteiras (a secretaria já adquiriu mais de 40 mil), nem merenda. "Além disso, iniciaremos as aulas com transporte escolar para todos aqueles que moram na zona rural", acrescenta.



Ainda em outubro deste ano será implantada uma equipe institucional de supervisão administrativo pedagógica, com o propósito de monitorar e acompanhar metas estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação.



* Com informações da Assecom.