Quadrinistas locais discutem edital do Prêmio Moacy Cirne de quadrinhos Reunião em torno de nova proposta para o prêmio será nesta quinta (10), na loja Garagem Hermética Quadrinhos.

Os produtores natalenses de histórias em quadrinhos têm um encontro marcado no final da tarde desta quinta (10). Uma reunião marcada para as 18h, na loja Garagem Hermética Quadrinhos vai discutir possíveis mudanças no edital do Prêmio Moacy Cirne de História em Quadrinhos (GHQ).



O prêmio, criado este ano pela Fundação José Augusto (FJA), prevê a premiação e publicação de histórias em quadrinhos de autores locais.



Um primeiro edital do prêmio, de autoria do quadrinista Luiz Élson, um dos diretores do Grupo de Pesquisas e Histórias em Quadrinhos (Grupehq), já foi aprovado pela FJA. Mais focado na área de pesquisa e englobando a produção de animação e quadrinhos eletrônicas, este primeiro edital despertou polêmica entre os artistas.



Na nova proposta, redigida pelo quadrinista Márcio Coelho, com colaborações do cartunista Ivan Cabral e de Milena Azevedo, proprietária da GHQ, outras categorias serão agregadas ao prêmio.



Pelo novo edital, serão incluídas as categorias Quadrinho Local, dedicada a produções de temática regional e subdividida entre quadrinhos de humor, infantil e histórico; Tema Livre, que engloba produções de qualquer gênero; e Prêmio Jovem Artista, para quadrinistas entre 10 e 16 anos.



Na reunião desta quinta, os artistas se reunirão para discutir o assunto e produzir um abaixo-assinado para que a nova proposta seja incluída ao edital adotado pela FJA.



A loja Garagem Hermética Quadrinhos fica na avenida Engenheiro Roberto Freire, no shopping CCAB Sul, Bloco 3, Loja 3, bairro de Capim Macio.