Antônio Araújo: "alguns ex-jogadores famosos podem estar infectados com a hepatite C"

David Freire Antônio Araújo avisa os perigos da Hepatite C e faz um histórico da doença.

Uma doença silenciosa e que já acometeu quase trinta ex-jogadores profissionais de futebol causa preocupação. A hepatite tipo C teve seu auge na década de 70 quando atletas compartilhavam seringas e agulhas para fazerem uso de medicação por via intravenosa para tratar de dores adquirirem mais vitalidade.



O médico infectologista Antônio Araújo disse que já recebeu uma boa quantidade de ex-jogadores procurando orientações quanto à doença. “Antes dessa entrevista, dois deles estiveram aqui me solicitando exames”, revelou.



Ele alerta para o perigo da doença. Em entrevista ao Nominuto.com, o infectologista fez um histórico da doença além de abordar aspectos sintomáticos e de como contrair a hepatite C. E deixa um aviso: “alguns ex-jogadores famosos podem estar infectados com a hepatite C e devem o quanto antes procurar o tratamento”.



Quantos ex-jogadores foram acometidos pelo vírus da hepatite tipo C?



Nós temos uma quantidade entre 20 e 30 jogadores que procurou o serviço no (hospital) Onofre Lopes com o quadro suspeito de Hepatite tipo C. Isso foi de uns quatro anos para cá e eles são ex-jogadores profissionais principalmente da década de 70 e 80. Uma época onde eles contraíram mais essa doença.



Por que nesta época?

Na época, todo material usado para injeções em pacientes era esterilizado em recipientes inadequados e em poucos minutos de forma que não atingiam uma temperatura satisfatória para matar o vírus. Todos os jogadores eram medicados para tratar uma distensão, uma contratura muscular ou até mesmo para tomar um energizante. Isso fez com que essas pessoas adquirissem mais rapidamente o vírus da hepatite tipo C.



Por que atingiu mais os jogadores de futebol na década de 70?



Porque nessa época eles faziam muito uso de medicações injetáveis. Alguns para tratar da profissão (contraturas, fraturas) e outros tomando energizante e ficar mais disposto para jogar. Nessa década, os jogadores se submeteram a mais injeções do que atualmente.



Dos jogadores que procuraram o atendimento no hospital Onofre Lopes, quantos não resistiram e morreram?



Sim. Seis ou sete jogadores já morreram por causa da hepatite C.



Quais os principais sintomas da doença?



Essa é uma doença silenciosa. Ela só leva, na maioria das vezes, a sintomatologia cerca de vinte anos depois. O individuo passa esse tempo todo sem saber que está com o vírus e ainda provoca com o álcool. Isso pode agravar o quadro do paciente para uma cirrose e, por fim, um câncer hepático.



Como ela é contraída?



Ela já foi contraída. Hoje em dia está mais difícil. Através de transfusão de sangue antes de 1992 (ano que o vírus foi descoberto). Normalmente, pacientes como os hemofílicos, pessoas que tenham colocado piercing e tatuagem em locais inadequados tem a possibilidade de contrair o vírus. Relacionamento sexual promíscuo também tem a possibilidade de pegar a hepatite C. Além de agulhas e seringas não esterilizadas.



Há alguma semelhança por conta da forma de contrair a hepatite C com o vírus HIV (Aids)?



Existe um pouco. Em todo paciente de Aids, você tem que examinar se não há o vírus da hepatite C. Um exemplo: se ele pode contrair Aids por meio de uma relação promíscua, há possibilidade dele também estar com a hepatite C. 15 a 20% dos pacientes portadores do HIV têm hepatite C adquirindo com o uso de drogas ou de relacionamento sexual.