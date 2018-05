Pena Surf Nordeste começa nesta sexta-feira Campeonato vai até o domingo (26) e aguarda a definição dos campeões em seis categorias.

Atletas de quatro estados do Nordeste chegam a Natal para a disputa do Circuito Nordestino de Surf Amador, etapa RN. A partir do meio-dia da sexta-feira (24), surfistas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco caem na água em busca do título nas categorias Estudante, Mirim, Iniciante, Júnior, Universitário e Sênior.



Após as etapas realizadas no Ceará, Pernambuco, Paraíba e Maranhão, cinco nomes já confirmaram o 1º lugar antecipado. Na categoria Open, o potiguar André Fagundes confirmou o favoritismo e soma parcialmente 3.710 pontos. O atleta é seguido pelo conterrâneo Djackson Paulino com 2.843.



Os cearenses tiveram uma boa participação e marcaram o nome em três categorias. No feminino, Nayara Silva levou o título, enquanto Sérgio Ricardo, na Master e Marco Aurélio na Grand Master ficaram com a taça. No Longboard, destaque para Johnson Jacques, da Paraíba. O Ceará ainda conta com atletas na primeira colocação nas categorias Estreante, Mirim e Sênior.



De acordo com a organização do Pena Surf Nordeste, são esperados cerca de 150 atletas divididos em 11 categorias. Os primeiros colocados da Open e Junior levam para casa um moto, enquanto os nove campeões restantes ganham uma viagem para Fernando de Noronha. O evento poderá ser acompanhado ao vivo através do site www.pena.com.br ou www.surfbyte.com.br .