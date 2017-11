Avião com 88 pessoas a bordo cai na Rússia depois de pegar fogo em pleno vôo O Boeing 737 da companhia Aeroflot-Nord, pegou fogo ainda no ar e explodiu ao tocar o solo, de acordo com a agência de notícias BBC Brasil.

Um avião de passageiros caiu hoje (14), na região central da Rússia, com 88 pessoas a bordo, e não há esperança de sobreviventes. O avião, um Boeing 737 da companhia Aeroflot-Nord, pegou fogo ainda no ar e explodiu ao tocar o solo, de acordo com a agência de notícias BBC Brasil.



Não há informações sobre a presença de brasileiros no vôo. Informações atribuídas ao ministro de Segurança Regional, Igor Orlov, revelam que havia sete crianças e 21 estrangeiros na aeronave - do Azerbaijão, Ucrânia, França, Suíça, Letônia, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Turquia.



Não houve fatalidade em terra, embora o acidente tenha afetado trecho da linha de trem Transiberiana, perto dos Montes Urais, a 1,2 mil quilômetros de Moscou.