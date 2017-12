Corinthians cada vez mais perto do título, goleia a Ponte Preta Os mandantes dominaram os jogos de hoje pela 26ª rodada do Brasileiro.

Os mandantes dominaram completamente as ações na continuação da 26ª rodada neste sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nas cinco partidas disputadas cinco vitórias dos donos das casas, entre eles o ABC de Natal, que bateu o Paraná de 1 a 0.



Corinthians e Bragantino foram os únicos entre os seis primeiros colocados a vencerem seus confrontos neste final de semana. O Timão jogou no Pacaembu e bateu a Ponte Preta de 3 a 0, ficando mais perto do título, agora com 58 pontos, aumentando sua vantagem para o vice-líder, Vila Nova (que perdeu de virada para o Juventude, nesta sexta-feira), para 11 pontos. A Ponte – ainda sonhando com o acesso – é a sétima colocada, com 40.



O Bragantino do potiguar Nêgo,jogando no Estádio Marcelo Stefani, o fez seu "dever de casa" direitinho e, com gol de pênalti do atacante Nunes, derrotou o Marília por 1 a 0. O Braga pulou para os 45 pontos e agora está há apenas um ponto do Avaí, quarto colocado. Já o Marília está em 15º lugar, com 29.



Outras três partidas completaram a rodada da Série B. No clássico do Distrito Federal, o Brasiliense foi mais forte e, de virada, derrotou o rival Gama por 3 a 2. O Jacaré assumiu a 17ª posição, com 27 pontos. Já o Gama, com 29, é o 14º. No interior paulista, o Barueri derrotou o CRB por 1 a 0 . Agora, o Grêmio é o sexto, com 43 pontos. O CRB, por outro lado, segue na lanterna, com 16.



No apagar das luzes

Fechando a rodada, o ABC (12º, com 33 pontos) pressionou e venceu o Paraná por 1 a 0, gol de Warley. A equipe paranaense caiu para o 18º lugar, com 27 pontos.



Confira a 26ª rodada



Sexta-feira

São Caetano-SP 1 x 1 Santo André-SP

Juventude-RS 4 x 3 Vila Nova-GO

Bahia-BA 1 x 1 Ceará-CE

Avaí-SC 1 x 1 América-RN



Sábado

Brasiliense-DF 3 x 2 Gama-DF

Corinthians-SP 3 x 0 Ponte Preta-SP

Bragantino-SP 1 x 0 Marília-SP

Barueri-SP 1 x 0 CRB-AL

ABC-RN 1 x 0 Paraná-PR



20h30

Fortaleza-CE x Criciúma-SC



Com informações do UOL Esporte