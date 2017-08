SEBRAE lança o Guia do Empreendedor com a presença dos oito candidatos à Prefeitura de Natal

Os candidatos à Prefeitura de Natal tiveram nesta sexta-feira (15) uma agenda em comum: discutir o futuro do empreendedorismo na cidade. O encontro, promovido pelo SEBRAE, marcou o lançamento do Guia do Prefeito Empreendedor, e inaugurou uma série de eventos de divulgação que a entidade deve organizar em outras cidades no estado.Os prefeituráveis aproveitaram o auditório lotado para discursar sobre o tema.“Nós vamos criar dois shoppings populares de verdade, com infra-estrutura adequada, e um banco municipal para fornecer crédito para os pequenos investidores”, começou Pedro Quithé, do PSL. Ele brincou com o fato de ter sido o primeiro sorteado: “dizem que os últimos são os primeiros, mas com relação as eleições, espero que o primeiro seja primeiro mesmo”, falou, arrancando risos da platéia.O candidato do PSDC, Joanilson de Paula, chamou a burocracia de “burrocracia”. Lembrou que quando a informalidade caísse, haveria um aumento de arrecadação de impostos e destacou a a importância do meio ambiente e da justiça social no "desenvolvimento com sustentabilidade". Terminou com um inusitado “Viva o Brasil e viva o Cristo Rei”.Terceiro a falar, Sandro Pimentel, do PSOL, falou do “Fórum Permanente dos Trabalhadores Informais”, e defendeu o fortalecimento de coperativas de desempregados.Dário Barbosa, do PSTU, disse que deveria haver diminuição de impostos e burocracia. Defendeu tratamentos diferentes para o grande empresário e o micro empreendedor e prometeu criar Centros de Formação Profissional se eleito.“Sei dos problemas que afligem os empresários”, iniciou Micarla de Sousa, do PV, lembrando que aos 6 anos já trabalhava no “Mutirão da Limpeza”, de seu pai. Disse que empregabilidade significa desenvolvimento social e que ainda “falta muita coisa a ser feita” para aumentar o índice de empregos formais. Ao finalizar, entregou seu programa de governo ao organizador do evento.Fátima Bezerra, do PT, defendeu o aumento da qualificação profissional, a maior oferta e a melhoria na qualidade de empregos. “Graças ao presidente Lula, o emprego cresceu, mas está sobrando vagas por falta de trabalhadores qualificados”, defendeu. Assumiu o compromisso de criar um programa de qualificação, uma central para o pequeno empreendedor e de priorizar a economia popular e solidária.Wober Júnior, do PPS, disse que “capacidade de diálogo com a população vale mais do que qualquer programa de governo”, o que foi interpretado como uma crítica ao gesto Micarla de Sousa. Prometeu destinar 25 milhões do orçamento para o turismo e incentivar mais a indústria cultural, que seria maior que a indústria de serviços.Miguel Mossoró (PTC), o último a falar, reclamou da dificuldade que seus filhos, empresários, têm de abrir uma indústria e disse que “o problema do Brasil não é a política, mas os políticos”, provocando surpresa na platéia.O diretor superintendente do SEBRAE, José Ferreira de Melo Neto, ficou satisfeito com o resultado: “Conseguimos o compromisso de todos com a nossa proposta, e aproveitamos para dar visibilidade ao nosso Guia”, comemorou, adiantando que as próximas cidades a receber o documento serão Mossoró e Caicó.