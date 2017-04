NAC inaugura a exposição Diálogo Intercultural nesta quinta

O Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC/ UFRN) em parceria com a T. Art Projects inaugura nesta quinta-feira (24), a exposição Diálogo Intercultural com vernissage à partir das 19h.A mostra, coordenada pela curadora Tereza de Arruda, conta com a participação de nove artistas do Brasil e do mundo.Integram a exposição obras do s artistas Marlene de Almeida (Brasil/PB), Kim Fielding (País de Gales), Alex Flemming (Brasil/SP), Jota Medeiros (Brasil/RN), Takafumi Hara (Japão), Abraham Palatinik (Brasil/RN), Jose Rufino (Brasil/PB), Wang Qingsong (China) e Tatsumi Orimoto (Japão).A mostra Diálogo Intercultural fica aberta para visitação a partir desta sexta (25) e segue até o dia 28 de agosto, na Galeria Conviv’art, do Centro de Convivência do Campus Universitário da UFRN.

De 24/07 a 28/08Galeria Conviv’art – Centro de Convivência do Campus Universitário/UFRNHorário de visitação: De segunda à sexta, das 9h às 17h.