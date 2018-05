Homem que foi libertado de presídio por engano é preso com moto roubada Erinaldo da Silva tinha fugido da penitenciária de Parnamirim, depois que foi confundido com um homônimo que ganhou alvará de soltura.

Policiais da 1ª Delegacia de Parnamirim prenderam na tarde desta quinta-feira (23) Erinaldo da Silva Sales, o “Seridó”. Ele havia fugido da Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) após ser confundido com um homônimo que tinha recebido alvará de soltura da Justiça. Erinaldo foi recapturado portando um revólver calibre 38 e conduzido uma moto roubada.



O delegado de Parnamirim, Graciliano Lordão, explicou que nesta manhã um homem foi até a delegacia informar que tinha visto sua moto roubada - uma Honda Titan preta - no Parque Industrial, em Emaús.



“Com isso, nós mandamos uma equipe para investigar. Acontece que nesta tarde, os policiais viram duas pessoas em uma Honda Pop vermelha. A dupla ficou assustada com a presença da polícia o que motivou a abordagem. Os dois acusados portavam dois revólveres calibre 38 e após consultar o chassi da moto, constatou-se que ela era roubada”, explicou.



De acordo com Lordão, os policiais perguntaram a Erinaldo pela moto Titan preta. “Ele disse que estava na casa de uma mulher conhecida como Evânia, que inclusive, nós já prendemos ela. Os agentes foram até a casa e não encontraram a moto preta e sim um Traxx, que também era roubada”, frisou.



Diante dos fatos, a polícia prendeu Erinaldo, um adolescente que estava na moto com ele e outro homem que estava na casa. Eles foram conduzidos a delegacia de Parnamirim. Graciliano Lordão informou que até o momento, pelo menos cinco vítimas de assalto foram até lá e reconheceram os acusados.



O diretor do PEP, Osório Neves, esclareceu que Erinaldo tinha fugido porque a pessoa responsável pela secretária da penitenciária não tinha conferido a foto dos dois presos.