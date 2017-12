Policial civil atira em homem que empurrou irmão dele Jonas Nunes de Souza, do 9º Distrito Policial, em Natal, cometeu crime na tarde deste domingo, em Macau.

O agente de Polícia Civil Jonas Nunes de Souza, lotado no 9º Distrito Policial, atirou contra um homem identificado por André na tarde deste domingo (21) em Macau, cidade distante 120 quilômetros de Natal. O crime foi motivado porque André teria empurrado o irmão de Jonas, o oficial de Justiça João Batista Souza.



Após atirar contra André, Jonas Nunes regressou para Natal e se apresentou espontaneamente na delegacia de plantão da zona Norte. Em depoimento, ele disse que no sábado João Batista tinha tentado dar cumprimento a um mandado judicial, mas foi impedido por André, que o empurrou.



Ao saber do ocorrido, Jonas, que já trabalhou na delegacia de Macau, foi até a cidade e procurou por André. “Segundo relato do policial, ele e André discutiram e houve um momento em que ele pensou que André iria sacar uma arma. Foi quando o Jonas sacou a arma dele e atirou três ou quatro vezes para o chão”, disse o delegado Albérico Norberto, da Diretoria de Polícia do Interior (Dpcin).



Como se apresentou espontaneamente, Jonas Nunes de Souza deverá responder pela tentativa de homicídio em liberdade. O caso será investigado pela equipe da delegacia de Macau. Como o delegado José Clayton Pinho, titular da DP, está de férias, a investigação será presidida pelo delegado Normando Feitosa.