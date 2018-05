Apenas um dos denunciados pelo MP no grupo de extermínio continua foragido Ministério Público já ofereceu denúncia contra os acusados, mas Josinaldo Pedro da Silva é o único que ainda não foi preso.

Com a prisão de Fábio Soares do Nascimento, o “Fábio Cu de Osso”, pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom), apenas um dos detidos pela polícia na Operação Chacal continua solto.



Josinaldo Pedro da Silva, que teria “encomendado” a morte do corretor de veículos Jadson Dário Pessoa, o “Chiaba”, ainda não foi capturado pela polícia, que investiga o seu paradeiro. Desde o dia 5 de junho deste ano, o Ministério Público do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia contra os acusados de compor um grupo de extermínio atuante na Grande Natal.



Além de “Fábio Cu de Osso”, foram denunciados pelo MP Roberto Moura do Nascimento, Edilson Francisco de Souza, Vanildo Fernandes de Oliveira, Francisco Jackson Oliveira de Lucena, Diogo Rodrigues dos Santos, Adriano Batista de Freitas, Renier Alexandre Batista de Freitas, Ricardo Alexandre Pereira de Brito, João Maria Santos de Oliveira, Francisco das Chagas Pereira Bezerra, Genílson Bezerra da Silva e Maria José Basílio da Silva.



Os denunciados teriam praticado crimes de extorsão mediante seqüestro com resultado morte, roubo qualificado, furto, quadrilha armada e posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. O processo nº 001.08.003485-4 tramita na 3ª Vara Criminal e tem por base o inquérito policial nº 002/2008 da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor).