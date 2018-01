Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta sexta-feira (26)

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal vai à concentração da carreata dos paratletas que participaram das Paraolimpíadas às 9h e uma hora depois faz caminhada no Passo da Pátria (saída da av. do Contorno). Às 16h faz a “Caminhada das Mulheres” no Alecrim (saída: praça Gentil Ferreira).

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz arrastão no conjunto Santa Catarina partir das 7h e depois conversa com moradores do conjunto Soledade I. À tarde faz arrastão do conjunto Santarém (14h), conversa com moradores do Panatis (16h) e com estudantes em Petrópolis (17h30). Às 22h visita exposição de veículos modificados na Redinha.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O candidato encontra moradores de Mãe Luiza às 8h, e duas horas depois inicia caminhada na av. das Fronteiras, na zona norte. À tarde grava programa eleitoral e entrevista para a TV U. Às 19h30 participa de coquetel de adesão de candidato a vereador e a partir das 20h30 se reúne com assessores.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato faz corpo a corpo em Soledade I, Panorama e Parque dos Coqueiros. A partir das 14h faz corpo a corpo em Potengi e Gramoré e às 18h participa de confraternização com trabalhadores da saúde.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato toma café da manhã com lideranças em Felipe Camarão, ao meio-dia almoça com amigos e servidores públicos, e depois visita o centro de artesanato da praia dos artistas (15h) e lideranças do bairro Nossa Sra. da Apresentação.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A candidata se reúne com donos de hotéis, pousadas e restaurantes de Ponta Negra no Holiday Inn Hotel às 8h e a partir das 10h caminha por Mãe Luiza (saída: av. João XXIII). À tarde caminha pela Cidade da Esperança (saída às 15h da rua porto Alegre com rua Rio Grande do Sul), às 19h se reúne com amigos do Planalto e às 21h participa da comemoração da Revista Empresas e Empresários no Hotel Pirâmide.A agenda de

Pedro Quithé (PSL)

Miguel Mossoró (PTC)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.