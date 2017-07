Agronegócio deverá ter superávit 24% maior em 2008, estima ministério Para o ministro da Agricultura, Célio Porto, as importações do setor devem fechar o ano em US$ 12 bilhões, resultando num saldo comercial de US$ 62 bilhões.

O Brasil deve exportar este ano US$ 74 bilhões em produtos do agronegócio, um crescimento de 26,71% em relação ao ano passado, quando as vendas do setor foram de US$ 58,4 bilhões. A estimativa foi feita hoje (14) pelo secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Célio Porto.



Ele disse que as importações do setor devem fechar o ano em US$ 12 bilhões, resultando num saldo comercial de US$ 62 bilhões, enquanto em 2007 o superávit foi de US$ 49,8 bilhões. Com isso, o superávit do agronegócio será 24% maior.



O valor das exportações do agronegócio representará, segundo Porto, 37% de todos os embarques brasileiros para o exterior.



Este ano, o setor deve ter três segmentos com vendas internacionais superiores a US$ 10 bilhões. Além do complexo soja e das carnes, que já atingiram esse patamar no último ano, os produtos florestais também alcançarão a marca.



Segundo o secretário, o setor de lácteos é outro segmento que deve entrar na pauta das exportações, nos próximos anos, como um dos principais produtos e conquistar novos mercados - a exemplo do que ocorreu com o setor de carnes, nos últimos anos. Entre 2001 e 2007, houve crescimento de 994,4% nas exportações, que passaram de US$ 27 milhões para US$ 300 milhões.